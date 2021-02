14-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Openbare scholen in Groningen maandag gesloten wegens code rood(Update)

Groningen - De openbare scholen in de gemeente Groningen zijn maandag gesloten vanwege het weeralarm. Dat laat een woordvoerder van Openbaar Onderwijs Groningen weten. Dat meldt de website oogtv.nl

Het KNMI maakte zondag aan het eind van de middag bekend dat er maandag vanwege ijzel een code rood geldt voor de provincie Groningen. De waarschuwing geldt vanaf 07.00 uur en blijft van kracht tot 14.00 uur. “Code rood voor morgenochtend betekent dat we onze leerlingen online onderwijs aanbieden conform vorige week maandag”, vertelt woordvoerder Irene Deurman. “Dit geldt voor al onze scholen. Dus behalve voor de basisscholen ook voor de middelbare scholen waar eindexamenleerlingen nog wel fysiek les krijgen. Op dit moment is er nog volop overleg hoe we het op iedere school zo goed mogelijk in kunnen vullen voor alle leerlingen.”





Christelijk onderwijs

Ook de christelijke scholen blijven maandag dicht. “We hebben de ouders van onze leerlingen inmiddels geïnformeerd dat we maandag gesloten blijven en het onderwijs online plaatsvindt”, vertelt directeur Henk Huisinga van De Tamarisk. “Behalve voor onze school geldt het ook voor alle andere scholen van de VCOG-koepel.” Woordvoerder Marcella Huls laat weten dat ook de middelbare scholen CSG Augustinus, CSG Kluiverboom, CSG Selion en CSG Wessel Gansfort gesloten blijven. “De CSG neemt geen risico, het is te gevaarlijk om leerlingen en medewerkers in deze weersomstandigheden de weg op te laten gaan. Lessen vinden alleen online plaats”, aldus Huls.





Qbuzz

Het is nog onbekend wat de precieze conequenties voor vervoersbedrijf Qbuzz zijn. “We gaan maandagochtend de dienstregeling opstarten volgens planning”, laat het bedrijf weten. “Daarbij houden we de situatie op de weg nauwlettend in de gaten. De veiligheid bij ons staat voorop. Reizigers adviseren wij om onze kanalen goed in de gaten te houden over de laatste stand van zaken.”

