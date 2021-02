14-02-2021, Auke Mulder & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Politiehelikopter maakt surveillancevlucht boven Noord-Nederland (Video)

Groningen - Een politiehelikopter heeft zondagmiddag een surveillancevlucht gemaakt over Noord-Nederland.

De surveillancevlucht werd gedaan om de drukte op verschillende populaire schaatslocaties in beeld te brengen. De helikopter die afkomstig is van Amsterdam, heeft rondjes boven Groningen, Paterswoldsemeer en het Oldambtmeer gevlogen. Daarna is de helikopter weer terug gevlogen richting Amsterdam.





Video: