14-02-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Westerkwartier

Getuigen gezocht van vliegtuig crash in Kornhorn (Video)

Kornhorn - Bij een luchtvaart-ongeval langs de N980 - Noordwijkerweg in Kornhorn is zaterdagmiddag één persoon om het leven gekomen. De politie Westerkwartier doet nu een getuigen oproep via social media.

De politie Westerkwartier is op zoek naar getuigen die ze nog niet hebben gesproken, die gezien hebben dat dit ongeval heeft plaatsgevonden. Ook met getuigen die het vliegtuig tijdens de vlucht hebben gezien en waarbij iets opviel, komen ze graag in contact! Mocht u iets weten, bel dan de politie via 0900-8844.





