14-02-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman & Melarno Kraan - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Meldkamer: “Ga niet meer het ijs op, temperatuur loopt op”

Groningen - De Meldkamer Noord-Nederland, MKNN, roept mensen in de noordelijke provincies op om niet meer het ijs op te gaan. De situatie wordt te gevaarlijk. Dat schrijft de website oogtv.nl

Op de meldkamer wordt rond 14.30 uur geconstateerd dat de temperatuur aan het oplopen is en in de noordelijke provincies inmiddels boven het vriespunt uit is gekomen. Daarnaast is de wind gedraaid waardoor er van alles onder het ijs aan het gebeuren is. Een vergelijkbare waarschuwing doet De Friesche IJsbond die schaatsers in Friesland oproept om niet meer de meren op te gaan vanwege gevaarlijke omstandigheden.





Harald Homan van het Meerschap Paterswolde laat weten nog niet bekend te zijn met de waarschuwing. “Maar eigenlijk is dit wat wij de hele week al roepen. Het is op het Paterswoldsemeer te gevaarlijk. Ik ben zojuist even wezen kijken en er zijn echt duizenden mensen op en rondom het meer te vinden. Ondertussen zie ik dat de ijskwaliteit in snel tempo verslechtert. Op het meer hebben we te maken met een aantal scheuren waarbij er ook water op het ijs komt. Dat water zien we ook aan de randen van het meer staan. Over ongelukken is mij overigens nog niets bekend.





