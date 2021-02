14-02-2021, Patrick Wind 112Groningen & Twitter Gemeente Groningen & Redactie M. Nuver

Waarschuwing voor onveilig ijs op Groningse Diepenring (Video)

Groningen - Kijk uit! Het ijs op de Diepenring is op sommige plekken onveilig. De brandweer heeft al moeten helpen. Vooral in de buurt van bruggen is het ijs slecht. Zegt de Gemeente Groningen op Twitter.

De brandweer van de stad met duikers moesten zondagmorgen om 10:45 uur in actie komen om een vrouw van het ijs te halen die in een wak kwam onder een brug bij de Pottebakkersrijge. Ze durfde niet meer naar de kant. Een omstander meldt dat ze een warme douche nam. Twitter