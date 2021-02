14-02-2021, Marc Zijlstra 112Groningen

Brand in bouwcontainer in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een brand in een bouwcontainer aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen.

Met een straal hoge druk had de brandweer het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niks bekend. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.