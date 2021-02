14-02-2021, Jelte Haumersen 112Groningen

Omgekomen piloot is een 75-jarige man(Video)

Kornhorn - Bij een luchtvaart-ongeval langs de N980 - Noordwijkerweg in Kornhorn is zaterdagmiddag één persoon om het leven gekomen.

Een sportvliegtuig crashte even na drie uur in een veld langs de Noordwijkerweg. Al bij de eerste melding werd bekend dat het om een ernstig incident zal gaan, hierop werd er groots opgeschaald. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulancepersoneel.

Volgens getuigen lag een deel Noordwijkerweg en het naastgelegen veld vol met brokstukken van het gecrashte vliegtuig. Zelfs in een boom hingen de brokstukken.



Eén persoon overleden De inzittende van het sportvliegtuig kwam bij het ongeval om het leven, dat meldt de politie Groningen. Uit onderzoek is gebleken dat er één persoon, de piloot, aan boord was van het vliegtuig. Over de identiteit van deze persoon is momenteel nog niets bekend. Update zondag De omgekomen piloot is een 75-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Het uitgebreide onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval wordt gedaan door de Luchtvaartpolitie.