Bestuurder bezorgscooter gewond bij verkeersongeluk op Kluiverboom

Groningen - De bestuurder van een bezorgscooter is zaterdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Kluiverboom.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur ter hoogte van het zebrapad bij het Alfa-College. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Bij het ongeluk zijn een personenauto en een bezorgscooter met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is de scooterrijder ten val gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was de rijbaan naar de N46, in de richting van Lewenborg, tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd via de andere rijbaan geleid door de politie. Beide voertuigen raakten door het ongeval beschadigd.