13-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Politie maakt einde aan ijsfeestje in Noorderplantsoen

Groningen - De politie heeft zaterdagmiddag een einde gemaakt aan een ijsfeestje in het Noorderplantsoen. Dat meldt de wijkvereniging op haar website.

“De prachtig blauwe hemel en veel mensen op het ijs was een prachtige entourage voor een ijsfeestje”, schrijft de wijkvereniging. “DJ’s dachten er ook zo over en bouwden in korte tijd een klein podium op aan de Grachtstraat, ter hoogte van de Noorderdwarsstraat. Niet veel later schalde de muziek over het ijs. De stemming zat er al snel goed in.” In het artikel wordt gemeld dat het na enige tijd stil werd. “Ik ben poolshoogte gaan nemen en toen bleek dat de politie een einde maakte aan het feestje.”





Ook voorzitter Gerard van de Poll van de Plantsoenbuurt heeft de muziek gehoord. “Ik heb vanmiddag inderdaad enige tijd muziek gehoord. Ik dacht dat het afkomstig was uit een busje. Er reed hier namelijk een busje door de straat met zo’n imperial er op met verschillende mensen er om heen. Van een podium ben ik echter niet op de hoogte.”