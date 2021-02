13-02-2021, Julian Spa - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand snel onder controle gebracht in Ter Apel

Ter Apel - Zaterdagmiddag werd de brandweer van Ter Apel gealarmeerd voor een melding van een woningbrand aan de Markeweg in Ter Apel.

De melding van de brand kwam omstreeks tien voor drie bij de meldkamer binnen, die daarop meteen meerdere brandweervoertuigen, waaronder een twee tankautospuiten en een hoogewerker, ter plaatse stuurde.





Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een kleine brand in de schoorsteen. Brandweerlieden wisten de brand snel onder controle te krijgen. Met een hoogwerker werd de schoorsteen van bovenaf geïnspecteerd. In de woning werd een nacontrole verricht.





Hoe groot de schade in de woning is, is niet bekend. Zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. Na ongeveer 40 minuten konden de brandweerlieden weer inpakken en retour naar de kazerne.