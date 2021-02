13-02-2021, 112Groningen.nl

Sportvliegtuigje gecrasht in veld langs N980 in Kornhorn(Video)

Kornhorn - De hulpdiensten werden zaterdagmiddag massaal opgeroepen voor een melding van een luchtvaart ongeval nabij de N980 - Noordwijkerweg in Kornhorn.

Een sportvliegtuig heeft vermoedelijk een noodlanding moeten maken in een veld langs de N980. Volgens een getuige liggen de brokstukken van het vliegtuigje over de weg verspreidt en ook in een boom hangen brokstukken.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook een traumahelikopter is opgeroepen voor het incident.

Momenteel vindt er een groot onderzoek plaats van de politie. Later vanmiddag volgt meer informatie met betrekking tot het incident.

