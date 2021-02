13-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Gemeente waarschuwt: “Kom niet meer naar het Paterswoldsemeer, het is te druk en te gevaarlijk”(Video)

Groningen - De gemeente Groningen doet zaterdagmiddag rond 13.00 uur de oproep om niet meer naar het Paterswoldsemeer te komen. Het is er te druk.

“We zien dat er bij het Paterswoldsemeer nu verschillende dingen aan de hand zijn”, zegt woordvoerder Natascha van ’t Hooft van de gemeente Groningen. “Het ijs op het meer is te onveilig voor grote groepen mensen. We zien dat de kwaliteit van het ijs slechter wordt. Tot op heden zijn er gelukkig nog geen ernstige incidenten geweest. Daarnaast zien we dat het rond het Paterswoldsemeer druk is met mensen die hun auto willen parkeren. Om die reden hebben we de Hoornsedijk afgesloten en kan er ook bij Kaap Hoorn niet meer geparkeerd worden. Al die auto’s geven iets aan over de drukte.”





Daarnaast is er volgens de zegsvrouw nog een derde reden. “Er is nog altijd corona. Je zou het bijna vergeten maar het virus is nog steeds onder ons. Op het meer is er ruimte genoeg maar als je de ijzers onderbindt, of even een pauze neemt aan de kant, is het dringende advies om afstand van elkaar te houden.” Al die punten bij elkaar opgeteld heeft de gemeente doen laten besluiten om met de oproep te komen om niet meer naar het Paterswoldsemeer te komen. “Als je van plan bent om hier naar toe te komen, doe het niet. Zoek een alternatieve plek in je eigen buurt waar het minder druk is.”