13-02-2021, Twitter & Ruben Huisman & Thijs Huisman & Robin Feunekes & Annnet Vieregge & Melarno Kraan, onder Redactie M. Nuver

Drukte op het ijs in hele Provincie Groningen(2x Video)

Haren - Het ijs op het Paterswoldsemeer is nog steeds onveilig voor grote groepen. De Hoornsedijk is nu afgesloten voor auto’s. Dat meldt de Gemeente Groningen op Twitter.

Alle parkeerplaatsen aan de Meerweg zijn vol. Ook elders in de provincie(Oldambtmeer enz.) is het nu al druk. Iedereen wil dit weekend even genieten van schaatsplezier. Maandag gaat het dooien. Denk om de corona maatregelen , ook buiten. Gebruik je verstand

Geniet van het weer, geniet op 1,5 meter afstand en geniet vooral van schaatsijs dat betrouwbaar is. Gebruik je gezonde verstand en denk een beetje om elkaar. Veel plezier!

Hier kun je veilig schaatsen Koek en Zopie

Even uitrusten met z'n allen en opwarmen met een warme choco bij een koek-en-zopie-tentje zit er dit jaar helaas niet in. Natuurlijk kun je wel een choco2go of een kop snert2go afhalen als de gelegenheid zich voordoet. Dvhn