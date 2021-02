12-02-2021, 112Groningen.nl & Dvhn.nl (Bron)

Vrachtwagenchauffeur gewond bij explosie in Gasselterijveen

Gasselternijveen (Drenthe) - Bij aardappelmeelfabriek Avebe in Gasselternijveen heeft vrijdagavond een explosie plaatsgevonden. Hierbij is iemand gewond geraakt. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.