12-02-2021, Patrick Wind 112Groningen & Michael Huising & Redactie M. Nuver

Brandweer verwijdert gevaarlijk overhangende sneeuw (Video)

Groningen - Aan de G. Meierstraat in het Hoornsemeer in de stad hing een groot stuk sneeuw vrijdagmiddag om 15:35 uur gevaarlijk over de rand van een flat.

Het risico bestond dat de sneeuw/ijsklomp op voorbijgangers zou kunnen vallen. De brandweer heeft de sneeuw wegggehaald. Daarna was de situatie weer veilig.

Dvhn