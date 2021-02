12-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Dvhn.nl

Moordverdachten Hoogkerker restauranthouder staan in april voor de rechter

Hoogkerk - De verdachten van de dood van restauranthouder Lazaros K. uit Hoogkerk moeten zich eind april inhoudelijk voor de rechter verantwoorden.

Dat bepaalde de rechtbank vrijdagmiddag tijdens een pro-formazitting in de zaak.

Volgens DvhN en RTV Noord zijn de politieonderzoeken klaar, maar moeten er nog wel getuigen worden gehoord. Over het strafdossier werd wel gediscussieerd tijdens de zitting. Het dossier in volgens de advocaat van één van de verdachten niet compleet, omdat niet alle verklaringen uitgewerkt zijn.

Het dossier kwam op straat te liggen, omdat één van de verdachten het deelde via WhatsApp. Drie van de verdachten blijven vastzitten tot de behandeling van de zaak. Zegt Oogtv.

Kounatidis kwam om het leven tijdens een vechtpartij in Hoogkerk, die plaatsvond op 16 augustus 2020. Hij kwam zijn zoon te hulp toen die ruzie had met drie voormalige vrienden. Daarbij zouden beide partijen geweld hebben gebruikt. Het slachtoffer overleed als gevolg van enkele messteken in de rug.

