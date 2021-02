12-02-2021, 112Groningen.nl

Beroepsvaart krakend door het ijs (Video)

Winschoten - Ijs zorgt voor problemen voor de beroepsvaart in Winschoten. Het vrachtschip kon zijn eindbestemming niet op de gebruikelijke manier bereiken vanwege de ijsdikte.

Normaal gesproken draaien de schepen in de bocht bij de haven en gaan dan achteruit de Tramhaven/Oosterhaven in om te gaan laden en/of lossen bij PQ Silicas B.V.. Nu is het schip na een kwartier proberen en steken er vooruit in gevaren. Het geweld op het water en krakend ijs trok veel publiek op de kade.



Ook in Groningen stad had de beroepsvaart last van het ijs.