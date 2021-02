12-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Gespecialiseerd bedrijf gaat explosieven zoeken in Gorechtvijver

Groningen - Aanstaande maandag en dinsdag laten de gemeente Groningen en Waterschap Noorderzijlvest onderzoeken of er meer explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in de Gorechtvijvers in het Oosterparkwijk ligt.