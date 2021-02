12-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren in quarantaine na corona-uitbraak

Haren - Bij woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren is sprake van een corona-uitbraak. Dertig personeelsleden en de helft van de 54 bewoners zijn besmet geraakt. Dat hebben testen de afgelopen week uitgewezen.