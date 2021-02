12-02-2021, GGD Groningen , Bron

GGD Groningen gaat vaccineren in Veendam

Veendam - Op woensdag 17 februari 2021 start GGD Groningen met vaccineren tegen het coronavirus in Veendam aan de Zwaaikom 20.

De locatie in Veendam is de eerste locatie buiten de stad Groningen. GGD Groningen gaat in Veendam vaccineren met het vaccin AstraZeneca. Bij de vaccinatielocatie MartiniPlaza gebruiken wij het vaccin Pfizer/BioNTech.

Locatie

De nieuwe locatie aan de Zwaaikom 20 (voormalige Renault dealer) wordt ingericht als vaccinatie- én testlocatie. Het vaccineren is strikt gescheiden van het testen. Er komen aparte ingangen en aparte uitgangen voor beide onderdelen. De bezoekers gaan zowel bij het testen als vaccineren lopend naar binnen. Bezoekers die met de auto komen, kunnen gratis parkeren.

Vaccineren

De vaccinatie vindt plaats in één van de zes prikkamers, waar het vaccin AstraZeneca wordt toegediend. We vaccineren alle dagen van de week van 9.00 tot 17.00 uur. De eerste groep die hier gevaccineerd wordt, zijn zorgmedewerkers verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo.

Testen

De huidige locatie aan de Schippersstraat 33 in Veendam blijft ook bestaan als testlocatie. Dagelijks zit deze locatie vol met testafspraken en daarom wordt de locatie aan de Zwaaikom 20 ook ingericht als testlocatie. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang.

Volg ons ook op Facebook en Twitter