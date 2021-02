12-02-2021, Dvhn.nl (Bron)

Op deze stukken snelweg in Drenthe en Groningen gebeurden de meeste ongelukken

Groningen - Het aantal ongelukken op de snelwegen in Drenthe en Groningen is sterk gedaald in het coronajaar 2020. Dat blijkt uit cijfers van de bergingsbedrijven. Dvhn.nl zocht het uit.