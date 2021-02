Door de wind en de sneeuw is het ijs erg onregelmatig en ook als het ijs de komende dagen aangroeit blijft de kwaliteit te slecht om VEILIG te schaatsen.

We vragen u dan ook om niet naar de meren te komen. Er is in het gebied geen EHBO aanwezig en u gaat dan ook op EIGEN RISICO het ijs op. Daarnaast is goed om te weten dat wanneer u toch gaat schaatsen u alleen mag parkeren op een officieel parkeerterrein en niet in de berm, dit omdat de hulpdiensten een vrije doorgang moeten hebben. In de berm geparkeerde auto’s worden weggesleept.

Wanneer u wilt schaatsen op natuurijs ga dan naar een geopende ijsbaan in uw buurt. Op een geopende ijsbaan kunt u veilig schaatsen.

De regels van de lockdown blijven natuurlijk gelden. Genieten van het winterweer is toegestaan met je eigen huishouden of met maximaal 1 persoon van buiten je eigen huishouden. Houd de 1,5 m afstand tot andere mensen. Als het te druk wordt op een bepaalde plek, ga dan weg.

Zie ook Rtvnoord