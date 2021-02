11-02-2021, Dvhn.nl (Bron)

Auto belandt in water tussen Sauwerd en Winsum.

Winsum - Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto in het Wetsingermaar bij het gemaal Tilburg langs de N361 tussen Winsum en Sauwerd belandde.

Dat meldt Dvhn.nl. De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de traumahelikopter was aanwezig.

Over de toedracht van het ongeluk is niets bekendgemaakt. De N361 is afgesloten voor het verkeer.