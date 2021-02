11-02-2021, Martin Nuver 112Groningen

Met voet tussen de spaken

Groningen - Aan het Overloop in de wijk Lewenborg in Groningen is een kind vast komen te zitten met een voet tussen de spaken.

De brandweer die opgeroepen was werd geannuleerd. De ambulancedienst heeft de persoon in de school behandeld. De exacte toedracht is niet bekend.