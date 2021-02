11-02-2021, Jelte Haumersen & Auke Mulder 112Groningen & Redactie M. Nuver & Meternieuws.nl video

Zeer grote brand in veestal Doezum geblust (2x Video)

Doezum - Aan de Doezumertocht in Doezum is donderdagmiddag om 17:30 uur brand uitgebroken in een veestal. In de stal staat nog vee, meldt de voorlichter van de brandweer.

Daarom werd opgeschaald naar zeer grote brand. De brand is vanaf de stad te zien en ook vanaf het Paterswoldsemeer. Bij de brand komt veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: http://blijfuitderook.nl/home Update: 1/ Door snel op te schalen is de brand beperkt gebleven tot de technische ruimte en de dakconstructie. We hebben gelukkig kunnen voorkomen dat er koeien gewond zijn geraakt. 2/ Met een mobiele kraan gaan we de smeulende dakdelen verwijderen en afblussen. @Salvage_nl is ingeschakeld Voor de afhandeling van de schade. De verwachting is dat het nablussen nog enkele uren gaat duren. Twitter