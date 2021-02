11-02-2021, Ingezonden item

Met man en macht wordt gezocht naar zorgboerderijhond Sky

Aduard - Sky is een Friese Stabij teefje die geboren is op hoeve Paradij te Aduard. Net als alle dieren op hoeve Paradij maakt Sky, die daar vijf dagen in de week meekomt met haar eigenaar, deel uit van het dagelijks reilen en zijlen op de boerderij.

Hoeve Paradij staat namelijk ook in het teken van het dagelijks leven op een boerderij en daarbij horende aspecten en ambachten. Deze zijn van belang om als instrumenten te dienen in het bevorderen van het welbevinden en het “er mogen zijn” van de deelnemers die op de boerderij komen. Alle deelnemers “doen er dus ook toe”. Ook Sky, net als haar moeder Sheltie, hoort bij hoeve Paradij en werd dagelijks geknuffeld en zeer gewaardeerd door de deelnemers. Sky wordt dus ook echt heel erg gemist, niet alleen door haar eigenaar, maar ook door iedereen die betrokken is bij Hoeve Paradij. De honden lopen daar vrolijk en sociaal door de deelnemers heen en schenken ieder de aandacht als hij/zij dit wil.

Maar, toch gebeurde er op 28 januari iets heel naars. Sky, maar ook Sheltie in eerste instantie, waren ineens weg! Er werd flink uitgekeken en gezocht naar de twee Friese stabij teefjes. Dit gebeurde door de hoeve zelf, maar ook door betrokkenen uit Aduard en de omliggende dorpen. Sheltie, de moeder van Sky, kwam na 20 uur weer teruggelopen. Zij werd nog gezien op de dag van de vermissing aan de andere kant van het Aduarderdiep en toen ze terug kwam lopen was zij volledig doorweekt. Iedereen was natuurlijk ontzettend blij dat Sheltie weer terug was, maar nu miste Sky nog wel steeds. Overal werd wederom uitgekeken, ditmaal naar de ontbrekende Friese stabij met voornamelijk een zwart rugdek. Helaas werd Sky niet gevonden.

Sky was overal gedeeld en de overal werd gezocht naar Sky, maar naar mate de dagen verstreken en de sneeuw op het weerbericht werd aangekondigd, was er extra hulp nodig. Honden Zoekgroep Noord-Nederland (HZNN) werd gevraagd om te helpen in de zoektocht naar Sky. Uiteraard was HZNN al op de hoogte van de vermissing, omdat de eigenaar en Hoeve Paradij het overal al hadden gedeeld, dus konden zo inspringen.

Alleen hoe dan ook bleef het feit wel, dat Sky niet meer was gezien nadat zij vermist was geraakt. Alhoewel, er volgde een zichtmelding: Sky zou gezien zijn in Pieterburen in een weiland door jagers. HZNN-vrijwilligers, de bus van Hoeve Paradij en een door Hoeve Paradij ingeschakelde speurgeleider (Ronella met speurhond) vervolgden hun zoektocht richting Pieterburen. Daar werd spoor gevonden, maar geen Sky door spotters of de live-camera’s die er hebben gehangen. Na een paar dagen zwoegen in de sneeuw en de gure wind in Pieterburen volgde er een zichtmelding op de weg terug naar Aduard. De auto’s en bussen werden weer ingeladen richting de zichtmelding en de omgeving werd geattendeerd om extra op te letten.

Inmiddels is het weer dagen stil. Iedereen is in de hoop dat Sky is gaan schuilen voor het gure weer en de sneeuw en dat zij weer tevoorschijn zal komen wanneer de temperatuur omhooggaat.

Middels dit persbericht hopen we de vermissing van Sky nog meer bekendheid te geven, waardoor er hopelijk meer zichtmeldingen komen. Wat lezers van dit bericht kunnen doen is om eigen schuren, stallen, overkappingen en vastloopplekken zoals sloten of diepe kuilen in de gaten te houden of daar tekenen zijn van Sky of dat Sky daar zelfs is. Te denken aan ligplekken in hooi, gras, sneeuw of stro (platgeslagen stukken waarvan het vermoeden is dat er een hond in heeft gelegen) controleren en doorgeven wanneer dit zo is. Dit gaat om de volgende dorpen: Aduard, Saaksum, Pieterburen, Den Horn, Hoogkerk, Leek, Marum, Nuis, Groningen en de omgeving hier omheen. Dit zou erg fijn zijn als dit in de gaten kan worden gehouden of gecheckt kan worden. Meldingen hiervan kunnen worden doorgegeven aan de nummers op de flyer.

Mochten er lezers zijn die Sky zien lopen, zouden we graag willen vragen om een foto te maken en verder niks te doen. Wel: daarna bellen naar de nummers op de flyer.

Honden Zoekgroep Noord-Nederland

Contactpersoon: Renske Martje Wemer

T. 0630170047

E. HZNN@ziggo.nl