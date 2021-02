11-02-2021, Ingezonden item & Pexels foto

Vijf tips over hoe je alles uit je zonnepanelen kunt halen

Groningen - Veel inwoners van ons land hebben ondertussen al de keuze gemaakt om zonnepanelen aan te laten sluiten. Je ziet ze dan ook veelvuldig terug op de daken van Nederlandse huizen. In Groningen is dit natuurlijk zeker het geval.

In principe is het niet logisch dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zonnepanelen te kopen. Het kan immers zorgen voor een goede besparing, waardoor je dus extra geld zult hebben. Je moet dan wel alles uit je zonnepanelen kunnen halen, wat je doet met de onderstaande tips.

Maak de zonnepanelen schoon

De panelen worden in de buitenlucht blootgesteld aan de elementen en ze zullen hierdoor na verloop van tijd vuil worden. Dit zal helaas hun efficiëntie verminderen, wat je moet zien te voorkomen. Vuil, schimmel en uitwerpselen van vogels; er zijn allerlei dingen die je panelen kunnen bedekken. Het is daarentegen niet verstandig om met een emmer vol water het dak van je huis op te klimmen. In plaats daarvan moet je er juist voor zorgen dat minstens twee keer per jaar professionals de zonnepanelen reinigen. Hiervoor zou je een zogeheten onderhoudscontract af kunnen sluiten. Een aanrader!

Gebruik elektriciteit overdag

Daarnaast zou het in principe ook slim kunnen zijn om je elektriciteit zoveel mogelijk overdag in te zetten. Je zou dit dus eigenlijk moeten timen zodat je je hoog energieverbruik doet gedurende de nacht. Je zult dan dus je telefoons, tablets en laptops op moeten laden, terwijl de wasmachine en de droger dan ook veel moeten draaien. In de uren zonder daglicht moet dit juist niet gedaan worden. Dit is aan te raden omdat je op deze manier in principe op een effectieve wijze gratis elektriciteit kunt gebruiken aangezien de zon volop op je zonnepanelen zal schijnen. De standhouders van InterClassics doen dit vast ook.

Zet technologie in

Het is bovendien verstandig om gebruik te maken van technologie. Er zijn namelijk inmiddels heel veel verschillende apps die ervoor zorgen dat je alle gegevens en data in een mum van tijd bij de hand hebt. Hierdoor is het mogelijk om te volgen hoe je zonnepanelen presteren. Bovendien zul je hierdoor in staat gesteld worden om je gedrag te veranderen. Dit zorgt ervoor dat je een hogere efficiëntie kunt creëren. Je kunt dit nog beter doen door een verbinding te maken met een zogenoemde smart home app. Hiermee kun je het verbruik ook op afstand volgen, terwijl je dan ook apparaten en verlichting kunt uitschakelen terwijl je niet eens thuis bent.

Overweeg energie opslagapparaten

De kans is groot dat je al een systeem hebt geïnstalleerd wat ervoor zorgt dat de overgebleven energie van je zonnepanelen opgeslagen wordt. Is dit niet het geval? Het is dan zeker verstandig om hierin te investeren. Deze technologieën zijn de afgelopen jaren een stuk beter geworden en zorgen er ondertussen voor dat vele uren aan elektriciteit opgeslagen kunnen worden. Dit zorgt er dus in principe voor dat er nooit energie verloren zal gaan door de zonnepanelen. Je kunt trouwens voor deze elektriciteit betaald krijgen als je het geeft aan het Nederlandse stroomnet.

Koop nieuwe lampen

Alhoewel zonne-energie een geweldige bron is van hernieuwbare energie, zal het je doel niet helpen als je alles in oude technologieën steekt. Het is dan ook tijd om afscheid te nemen van je traditionele gloeilampen. Deze lampen zullen namelijk 90 procent van de stroom die eraan geleverd wordt verliezen als warmte, wat dus een hele slechte efficiëntie is. Het is een stuk beter om ervoor te kiezen om nieuwe LED lampen aan te schaffen. Zulke verlichting zal echt heel weinig elektriciteit verliezen.