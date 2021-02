Op het spoor

De politie Noord Nederland werkt samen met telecomproviders om smishing aan te pakken. Eind januari deed een provider aangifte van oplichting nadat gesignaleerd werd dat er telefoons en grote hoeveelheden SIM-kaarten werden besteld, die onder andere op het adres in Nieuwe Pekela werden afgeleverd. Een aantal SIM-kaarten werd vervolgens gebruikt bij grootschalige smishing. Het gaat om zeker 100.000 berichten die werden verstuurd.

Smishing

Smishing is phishing via SMS. Verzonden berichtjes zijn bedoeld om de ontvangers te bewegen geld of gegevens over te maken naar de zogenaamde afzender. In deze Goningse zaak was Digid de zogenaamde afzender. Smishingberichten worden vaak namens een bank, de Belastingdienst of Post.NL verzonden. Door te betalen voorkom je zogenaamd bijvoorbeeld inbeslagname of wordt er een pakket alsnog bezorgd. In werkelijkheid wordt de kas van criminelen achter de SMS-bom gespekt. In andere gevallen wordt de informatie die je prijsgeeft via een link in de SMS gebruikt om geld van de bank te halen.

Voorkom ellende

De website Veiliginternetten.nl geeft praktische tips om jezelf te wapenen tegen deze vorm van oplichting. Wat kan je doen om jezelf (en anderen) te beveiligen tegen smishing:

Klik nooit op een link of telefoonnummer als je twijfelt aan de echtheid van een bericht; Eerst checken, dan klikken.

Reageer niet op het bericht. Ze zijn vaak zodanig geschreven dat je verleid wordt omdat er geld wordt beloofd. Of je voelt je onder druk gezet om een geldbedrag over te maken omdat er gedreigd wordt met oplopende incassokosten of met deurwaarders.

Meld de smishing bij de organisatie onder wiens naam het valse sms bericht verstuurd werd. Alleen dan kunnen banken en organisaties iets doen aan de valse berichten die uit naam verstuurd worden.

Meld de smishing bij de Fraudehelpdesk en de politie.

