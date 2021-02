11-02-2021, Ruben Huisman 112Groningen

Politie waarschuwt: Schaatsers zakken door ijs op Paterswoldsemeer

Haren - Het is te gevaarlijk om het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer op te gaan, waarschuwt politie Zuid-Groningen. Het is druk bij de beide meren. Honderden mensen zijn op het ijs.

Datmeldt Dvhn.nl. Volgens de politie is het ijs te dun en zijn de eerste ongelukken al gebeurd, zo meldt het account van de politie Zuid-Groningen op Instagram.

De dooi is donderdagmiddag ingetreden. Het is rond het Paterswoldsemeer 1 graad boven nul. De verwachting is dat het in de avond en nacht wel weer flink gaat vriezen.