11-02-2021, Redactie 112Groningen.nl

112GroningenDag opnieuw afgelast(Video)

Groningen - Ruim 15.000 m2 beursvloer, 80 verschillende stands, tientallen demonstraties, ruim 500 vrijwilligers, 50 crewleden en rond 10.000 bezoekers, kortweg wat cijfers van de 112GroningenDag. Dat was de bedoeling !

Een enorm evenement wat veel voorbereiding vereist en organisatorisch heel veel tijd. Om dit goed te organiseren, hebben we minstens een half jaar nodig, en helaas krijgen we door de coronaregels niet voldoende tijd.

Helaas moet wij dan ook nu weer melden dat de 112GroningenDag opnieuw wordt afgelast.



Tot 01 juni 2021 zijn alle grote evenementen in verboden. Onze optie voor de 112GroningenDag was op 19 juni 2021, maar gezien er geen enkele zekerheid is of het dan doorgang kan vinden, is er gewoon te weinig tijd om dit evenement goed neer te zetten. We hebben er enorm zin in, maar hoe graag we ook willen, in 2021 gaat het gewoon niet lukken.

Wanneer gaat de 112GroningenDag dan wel door? We hopen in 2022, maar er is nog niks zeker. Al bijna een jaar houdt het coronavirus onze samenleving in zijn greep. Het is moeilijk om nu plannen te maken voor de toekomst. De volksgezondheid staat op nummer één. Wij hebben als voorwaarde gesteld dat de 112GroningenDag alleen maar kan doorgaan mits het veilig en verantwoord is. In het geval van onze 112GroningenDag zal dat pas zijn zonder de anderhalvemeter regel en zonder beperking op het aantal bezoekers. Maar wanneer dat zal zijn, blijft nog een vraagteken.



We hopen dat het vaccin snel effect zal hebben en dat we zo snel mogelijk terug naar normaal kunnen gaan. Zodra er versoepelingen komen en weer ruimte komt voor grote evenementen, halen we ons draaiboek weer te voorschijn en zullen we een nieuwe optiedatum gaan plannen.

Video 112GroningenDag 2018

