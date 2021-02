11-02-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Auto over de kop de sloot in(Video)

Eelderwolde - Op de Borchsingel in Eelderwolde is donderdagmorgen om 09:55 uur een auto van de weg af geraakt, deze kwam op de kop in een sloot terecht.

De toedracht is niet bekend. De man werd in een ambulance gecontroleerd maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Een aanrijdingselecteur kwam de situatie bekijken en maakte wat foto`s. Een berger heeft de auto geborgen.