11-02-2021, Twitter foto & Politie Groningen west Instagram

Auto op de kop N7 Groningen

Groningen - Donderdagmorgen om 08:30 melding van een aanrijding bij knooppunt Euvelgunne ter hoogte van hectometerpal 203,8.

Ter plaatse was een auto door onbekende oorzaak over de kop geraakt. De bestuurder is vermoedelijk in de slip geraakt en hierdoor is het voertuig op z’n kop terechtgekomen. De bestuurder wist gelukkig zelf uit het voertuig te komen en is door het personeel van de ambulance gecontroleerd.

De lus bij het knooppunt richting het Julianaplein werd tijdelijk afgesloten omdat er sneeuw geruimd moest worden door de hulptroepen.

