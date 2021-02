10-02-2021, Ziegler

Ziegler helpt ijsvereniging Oldambt aan nieuwe toplaag op de ijsbaan

Scheemda - Woensdag heeft Ziegler Brandweertechniek ijsvereniging Oldambt in Scheemda een handje geholpen.

Door de harde wind en sneeuw van afgelopen weekend was de toplaag van de ijsbaan in een slechte staat. Door een nieuwe toplaag op de ijsbaan te spuiten is het te hopen dat de ijsbaan snel open kan gaan met een vlakke mooie toplaag.

De ijsmeesters waren zeer tevreden met het resultaat. Tevens is er voor de kinderen in Vriescheloo een ijsbaan aangelegd bij de plaatselijke basisschool.