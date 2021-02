10-02-2021, Marije Timmer & Annet Vieregge 112Groningen

Brand in schuur Beerta snel geblust, 1 lichtgewonde

Beerta - Woensdagmiddag om 16:20 uur de melding van een woningbrand aan de Vereniginglaan in Beerta. Brandweer Finsterwolde rukte daarop uit.

Ter plaatse bleek het te gaan om een schuurtje. De brandweer was snel ter plaatse en blustte de brand. Een bewoner raakte lichtgewond, deze werd even gecontroleerd in een ambulance op rookinhalatie. De mensen waren bezig met een verfbrander(fohn) toen het mis ging, wat spullen vatten daardoor vlam.