Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur ter hoogte van de spoorwegovergang bij Vierverlaten. In eerste instantie was de melding dat er een voertuig gekanteld of zelfs over de kop was geslagen. Behalve een ambulance en de politie werd ook de grote hulpverleningswagen van de brandweer ter plaatse gestuurd omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. Al snel bleek dat het voertuig niet over de kop was geslagen.