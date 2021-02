09-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

‘Verdachte moordzaak Slurink opgepakt na dna-match’

Groningen - De 44-jarige man uit de gemeente Geldrop die afgelopen vrijdag opgepakt werd als verdachte in de moordzaak Els Slurink is in beeld gekomen na een dna-match.





Onder de nagel van de vermoorde Els Slurink werd dna-materiaal aangetroffen. In eerste instantie kon men hier niks mee maar dankzij nieuwe technieken lukte het vorig jaar om alsnog een dna-profiel te maken. Het materiaal matcht met het dna van de 44-jarige verdachte. Zijn dna kwam in de landelijke databank terecht omdat hij bekend staat als veelpleger.

Moord op Els Slurink Els Slurink (33) werd vermoord in de nacht van 20 op 21 maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein. De vrouw werd om het leven gebracht met een steek in het hart. Lange tijd ging de politie er vanuit dat de moord gepleegd was door een bekende. Onlangs liet de politie echter weten dat Slurink wellicht door een insluiper om het leven is gebracht. De zaak Slurink staat sinds kort in de schijnwerpers vanwege een landelijke campagne waarin de politie aandacht vraagt voor de cold case.

Dinsdag werd bekend dat de 44-jarige verdachte langer vast blijft zitten.



