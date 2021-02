09-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

KNMI waarschuwt voor gladheid en geeft code geel

Groningen - Het KNMI waarschuwt weggebruikers in de provincie Groningen voor gladheid. Sinds dinsdagmiddag 16.00 uur geldt er voor de provincie een code geel. Dat schrijft de website oogtv.nl

De gladheid is als gevolg van sneeuwval, sneeuwresten en bevriezing van smeltwater. Het KNMI adviseert weggebruikers om het rijgedrag aan te passen en om weerberichten en waarschuwingen goed te volgen. Behalve voor Groningen geldt code geel ook voor alle andere provincies. In het zuidoosten en oosten van het land komt er een temperatuurwaarschuwing bij. In de nacht en in de ochtend ligt de gevoelstemperatuur plaatselijk tussen de -15 en -20 graden.





Code geel blijft voor de provincie Groningen van kracht tot donderdagmiddag 13.00 uur.