Aantal testen afgenomen

Het aantal personen dat zich heeft laten testen nam af. De afgelopen kalenderweek lieten 195.086 personen zich testen (de week daarvoor 208.275). Door het winterweer van de afgelopen zondag waren testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst gesloten. Ook maandag werd er minder getest. Van de mensen die zich hebben laten testen is het deel met een positieve testuitslag afgelopen week iets gedaald van 11,4% in de week van 27 januari-2 februari naar 10,7% vorige week.

Verspreiding en leeftijd

In Nederland daalde het aantal meldingen per 100.000 inwoners afgelopen week met 14% vergeleken met de week ervoor. In GGD-regio Fryslân en Gooi en Vechtstreek steeg het aantal meldingen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord, Noord-Holland Noord, Utrecht en Drenthe bleven de aantallen ongeveer hetzelfde als de week ervoor. Alle veiligheidsregio’s zitten in de ernstige fase van de pandemie (gerekend met het aantal positief geteste personen).

De risiconiveaus van de veiligheidsregio’s worden nu ook bepaald met het aantal ziekenhuisopnames. Op basis van het aantal ziekenhuisopnames zitten alle veiligheidsregio’s nog in een zeer ernstige fase van de pandemie.

In alle leeftijdsgroepen boven de 12 jaar is het aantal meldingen lager in de afgelopen week vergeleken met de week daarvoor. Sinds afgelopen woensdag is het bron- en contactonderzoek (BCO bron- en contactonderzoek ) op scholen en op de kinderopvang hetzelfde als het BCO bij volwassenen. Voor kinderen van 4-12 jaar die naar de basisschool gaan, is het thuisblijf- en testbeleid sinds gisteren aangepast en hetzelfde als dat voor oudere kinderen op de middelbare school en bij volwassenen. Zij moeten met alle klachten die passen bij bij COVID-19 thuisblijven en zich laten testen.

Door nieuw BCO-beleid is een lichte stijging te zien in het aantal jonge kinderen dat afgelopen week getest werd en ook in het aantal meldingen van positieve testuitslagen (zie figuur 1). Met de opening van de basisscholen kunnen deze aantallen in de jongere leeftijden de komende weken verder stijgen.

