KLM toestellen wissel op Groningen Airport Eelde (Video)

Eelde - Er gaan dinsdag zes toestellen weg en er landen vandaag weer vier nieuwe KLM toestellen. Alle zes gaan ze naar Schiphol en krijgen daar o.a. onderhoud.

En de andere vier toestellen zijn vanaf schiphol gekomen. De toestellen hadden wat vertraging wegens het winterse weer.

Stalling

De toestellen worden geparkeerd op een oude start- en landingsbaan van Eelde die niet meer in gebruik is. Dat de vliegtuigen op Eelde geparkeerd worden heeft te maken met de coronacrisis. Door de strengere regels wordt er minder gevlogen en staan veel vliegtuigen stil. Net als afgelopen najaar is er voor gekozen om een deel van deze vloot te stationeren op Eelde.

