Een chauffeur reed over N366 met zijn vrachtwagen in de richting van Ter Apel toen een donkerkleurige auto voor hem plotseling snelheid minderde en op een gegeven moment stopte. Twee mannen met een bivakmuts stapten uit het voertuig en liepen in de richting van de vrachtwagen.

Zij openden de deuren en bedreigden de chauffeur met een vuurwapen en een mes. De vrachtwagenchauffeur werd gesommeerd uit te stappen. De chauffeur zag kans om met zijn vrachtwagen weg te rijden en wist te ontkomen. Hij raakte niet gewond en er werd niets gestolen.