09-02-2021, Dvhn.nl (Bron)

Bestuurder gewond bij frontale botsing met tegenligger bij Opende

Opende - Twee auto’s zijn woensdagmiddag frontaal op elkaar gebotst op de Kaleweg tussen Opende en Surhuisterveen.

Dat meldt Dvhn.nl

Het ongeval vond rond half twee ‘s middags plaats. Een bestuurder wilde afslaan, maar zag daarbij een tegenligger over het hoofd. Eén automobilist raakte bij het ongeval dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. Tijdens het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen geborgen.