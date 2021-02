09-02-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Hulpdiensten redden man uit ijskoud water(Video)

Peize - Dinsdagmiddag om 13:15 uur hebben de hulpdiensten met meerdere disciplines een man in nood uit het water gehaald op de Zanddijk in Peize. De agenten die als eerst ter plaatse waren konden helaas het water niet in gezien het gevaar.