09-02-2021, Remco v/d Berg 112Groningen & Redactie M. Nuver

Eend met gebroken vleugel op het ijs in Bedum

Bedum - Dinsdagmorgen rond 10:45 uur de melding van een dier in of op het ijs op de Westerdijkshorn in Bedum.

Ter plaatse bleek op het ijs een eend te lopen met vermoedelijk een gebroken vleugel, hij was inmiddels wel weer losgekomen uit het ijs. De dierenambulance had het erg druk vanwege het winterweer en zal later vandaag een poging doen de eend te vangen. De brandweer keerde terug naar de kazerne omdat het dier verder niet meer vast zat.