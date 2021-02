08-02-2021, Twitter Wis_JeroenB & Oogtv.nl

Rijkswaterstaat zet cumulusploeg in (Video)

Groningen - Rijkswaterstaat heeft maandag op de Groningse snelwegen de cumulusploeg ingezet. En dat was voor het eerst sinds tijden. Meldt Oogtv.nl

Om de wegen sneeuwvrij te houden is er de afgelopen dagen door de mannen en vrouwen van Rijkswaterstaat hard gewerkt. Een woordvoerder liet zondag weten dat al het beschikbare materieel was ingezet. Daarbij ging het voornamelijk om vrachtwagens die voorzien waren van een strooi-installatie en een sneeuwschuiver. Maandag werd daar nog iets aan toegevoegd: de zogeheten cumulusploeg.

“Het is eigenlijk een hele grote en bijzondere sneeuwschuiver”, vertelt weginspecteur Jeroen Bos van Rijkswaterstaat. “Het blaast de weg schoon door de sneeuw richting de berm te blazen. We zetten het met name in op locaties met veel barriers.” De cumulusploeg, die ook wel de trompetploeg wordt genoemd, is in 2010 ontwikkeld door het bedrijf Aebi Schmidt waarbij men samenwerkte met Rijkswaterstaat.