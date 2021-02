08-02-2021, Tekst en foto Oldambtnu.nl

Auto raakt van de A7 bij Scheemda

Scheemda - Op de A7 ter hoogte van het BP-tankstation in Scheemda raakte maandagavond rond acht uur een automobilist met zijn voertuig van de weg. Het voertuig kreeg door onbekende oorzaak een klapband, waarna deze in de sloot tot stilstand kwam.

De brandweer, ambulance en politie werden gealarmeerd en kwamen allen met spoed ter plaatse. Omstanders en de ambulancemedewerkers konden het slachtoffer uit zijn voertuig halen. Hij is enige tijd in de ambulance op locatie behandeld vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

Een berger is ter plaatse gekomen en heeft het voertuig afgesleept. De politie en Rijkswaterstaat hadden ten tijde van het ongeval een rijbaan afgesloten, zodat men veilig kon werken. Oldambtnu.nl voor meer foto`s.