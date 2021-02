08-02-2021, Marije Timmer & Annet Vieregge 112Groningen

Auto belandt in tuin bij Polderweg Oostwold

Oostwold (Oldambt) - Op de Polderweg in Oostwold (Oldambt) is maandagavond om 19:50 uur een man met zijn auto in een tuin terecht gekomen. De man raakte in een slip door de gladheid.