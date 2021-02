08-02-2021, Tekst Oldambtnu.nl & m.oz-online.de & Melarno Kraan 112Groningen foto`s

Mysterie van harde knal in Oost Groningen opgelost

Oost Groningen - De harde knal die maandagmiddag in een groot deel van Oost Groningen te horen was, werd toch veroorzaakt door twee Eurofighters Typhoon. Meldt Oldambtnu.nl