08-02-2021, Redactie 112Groningen.nl

Sneeuwpret op ‘ijsvrije’ eerste schooldag van 2021

Leek - Op diverse plekken in Groningen werd genoten van de extra vrije dag vanwege code oranje. In Onnen, Wagenborgen, Leek, Niebert(kazerne Bosbrandweer) en Winschoten namen we een kijkje.