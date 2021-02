08-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Aantal positieve tests in Groningen drastisch vertekend door sluiting testlocaties

Groningen - Sinds afgelopen zondag heeft de GGD Groningen slechts 52 positieve coronatests afgenomen. Dat is slechts een derde van het aantal dat in de voorgaande vierentwintig uur werd gemeld.