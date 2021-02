08-02-2021, Dvhn.nl (Bron)

Vermoedelijke verdachte in moordzaak Els Slurink met enorme politie-inzet gearresteerd

Groningen/ Geldrop - De arrestatie van Jahangir A. (44), verdachte in de moord op Els Slurink uit Groningen, ging met flinke politie-inzet gepaard. Dat zegt althans het Dvhn.nl op hun website.

Dat blijkt uit een foto die is opgedoken van zijn aanhouding vrijdagavond in Geldrop.

Het arrestatieteam zette drie wagens in en zette A. bij zijn aanhouding op de openbare weg een skibril op. A. lijkt te zijn klemgereden op de weg en is daarna uit zijn bestelbusje gehaald. De foto is toegespeeld aan De Telegraaf en Dagblad van het Noorden.

De advocaat van A. wil ‘noch bevestigen noch ontkennen’ dat het om zijn cliënt gaat. Die zit in beperkingen vast.

Meer op Dvhn(en bron)